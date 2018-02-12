E-spor tutkunlarının son dönemde yeni bir favori oyunu var. Artırılmış gerçeklik olarak karşımıza çıkan HADO isimli oyun, rakibinize aduket yapmanızı sağlayacak.

Son yıllarda League of Legends, CS:GO gibi popüler online oyunların dünya kupalarını görüyoruz. Tıpkı spor aktivitelerinde olduğu gibi insanların tek başına veya bir grup halinde, başka bir gruba karşı yarışıp mücadele etmesini sağlayan e-spor, yıllar geçtikçe daha farklı şekillerde evrimleşiyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik cihazlarında da bu tarz E-Spor mücadelelerini görmeye başladık.

Her şeyin en absürt hallerini gördüğümüz Japonya’da şu sıralar artırılmış gerçeklikle oynanabilen bir oyun E-Spor dünyasını kasıp kavuruyor. Gerçek dünya ile oyun dünyasını bir araya getiren oyun, hem gerçek anlamda spor yapmanızı hem de bunu yaparken bilgisayar oyunu oynamanızı sağlıyor. HADO isimli oyun, karşılıklı iki takımın birbirine ışık topları fırlatıp kendilerine gelen ışık toplarını savunmasını sağlayan çok eğlenceli mekaniklere sahip bir oyun.

İlk kez 2017’de Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası, bu sene Amerika’da da düzenlenecek. Oynamasının yanında seyir zevki de yüksek bir oyun olan HADO’yu yakında daha çok görecekmişiz gibi duruyor.

HADO Nedir?

Yukarıdaki görselleri gördüyseniz, aklınıza başka projeler gelmiş olabilir. Dünyanın en ünlü oyunlarından olan Street Fighter’ın meşhur hareketi bizim “aduket” olarak bildiğimiz, gerçek ismi “Hadouken” olan bir kalıptan geliyor. Zaten Hado, Japonca’da soyut bir enerji türü anlamına geliyor. Gerek Street Fighter’da gerekse de HADO’da fırlatılan şey soyut bir enerji patlamasından oluştuğu için bu ismi almışlar.