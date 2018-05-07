Şüphesiz ki son dönemlerin en ilgi çeken konularından bir tanesi artırılmış gerçeklik öğeleri. Bu noktada gelişmesi devam eden artırılmış gerçeklik gözlükleri ile çok yakında hologramla oyun oynayabileceksiniz.

Apple, Facebook ve sayısız büyük şirket, artırılmış gerçeklik hakkında büyük bahislerde bulundular. Henüz bu teknoloji bizler için yeni olmuş olsa da, akıllı telefonlarımızda veya artırılmış gerçeklik gözlüklerinde etkinlikleri deneyimleyebiliyoruz. Öyle ki bu teknoloji iç mekan tasarımında veya malzeme seçiminde dahi hayatımıza girmiş durumda.

Bu bağlamda yakın zamanda artırılmış gerçeklik gözlükleri ile oyunlar oynayabileceğinizi söylesek yanlış olmaz. Öyle ki, Star Wars Episode IV: A New Hope’da popüler olan ve ‘Dejarik’ olarak bilinen oyun, yuvarlak bir oyun tahtasının görüntüsünü düz bir yüzeye yansıtmak suretiyle size bambaşka bir deneyim sunmak için geliştiriliyor. Eğer siz de sıkı bir oyun takipçisiyseniz ve yeniliklerden hoşlanıyorsanız, bir iPhone ve Lenovo AR gözlüğü sahibi olmanız yeterli. Sonrasında yakın zamanda yayılacak olan masaüstü oyunlar, keyifli zamanlar geçirmenize yardımcı olacaktır.

Muhtemelen aklınıza artırılmış gerçeklik oyunları dendiğinde sadece Pokemon Go gibi örnekler gelmekte, ancak yeni masaüstü oyunlar ile bu fikriniz değişecek diyebiliriz. Diğer yandan böyle bir girişim hızla dijitalleşen dünyada eminim ki kısa zamanda büyük bir ilgi görecek. Çeşitli kart ve taş oyunlarında ilerlemesi beklenen gelişme sayesinde, bir düzenek kurmak ve ortalığı dağıtmak zorunda da kalmayacaksınız.