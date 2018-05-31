Artırılmış Gerçeklikle Mumyaların İçini Gösteren Müze

ABD’nin Detroit kentinde bulunan Detroit Sanat Enstitüsü, ziyaretçilerine çok farlı bir müze deneyimi yaşatmak için kolları sıvadı. Akıllı telefonlarını kullanan ziyaretçiler, 3 boyutlu animasyonlar eşliğinde karşılarındaki mumyaların içini inceleyebiliyorlar.

Artırılmış gerçeklik teknolojileri geliştikçe, hayatımıza bir standart olarak oturmuş çoğu kavram da değişiyor. Örneğin Google Culture gibi uygulamalar sayesinde, dünyanın öbür ucundaki bir müzeye sanal gerçeklik turları düzenliyor, bu turlarda rehberlere sorular bile iletebiliyoruz.

Artırılmış gerçeklik ise zaten yaşamakta olduğumuz bir deneyimin içine biraz teknoloji tuzu serpiyor. Bu adım sayesinde gerçekçi deneyimlerimiz, boyut değiştirerek normalde hiç göremeyeceğimiz şeyleri bizlere gösteriyor. Knight Vakfı adında bir vakıf, ABD’deki 8 müzesini artırılmış gerçeklik teknolojileriyle donatıyor. Bunlardan ilki olan Detroit Sana Enstitüsü’nde tüm çalışmalar tamamlandı.

Ziyaretçiler, müzede dolaşırken akıllı telefonlarını çıkartıp mumyaların içine bu şekilde bakacaklar:

3 boyutlu haritalama ve artırılmış gerçeklik fonksiyonlarını kullanan sisteme Lumin adı verildi. Lumin, normalde müzelerde bulunan sesli rehber kulaklıkların evrim geçirmiş hali gibi. Görünmeyenleri gösteriyor, orijinal ortamında bilinmeyenleri hayal ettiriyor, tarihi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ayrıca müzede bulunan eserlerin dünyanın hangi bölgesinden getirildiği de ekranlar üzerinde gösteriliyor.

Detroit Sanat Enstitüsü, Google’ın ARCore teknolojisini kullanıyor. ARCore, dünya çapında mobil uygulama geliştiricilerine açık olan, her geliştiricinin AR ögeleri tasarlamalarına yardımcı olan bir platform. Çevresel etmenlerle dijital görselleri cihazın ekranında bir araya getirmeye yarıyor.

Hayatımıza yeni yeni giren teknolojileri, böylesine yararlı işlerde görmek güzel. Umarız Türkiye’deki büyük müzelerden de benzer şekilde adımlar gelir.