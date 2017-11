Artıway ile ortaklaşa yürüttüğümüz iPhone 8 Plus kampanyası sonuçlandı. Sonuca bir bir talihli isim telefonun sahibi oldu.

11 Kasım’da Artıway sponsorluğu altında başlattığımız iPhone 8 Plus hediye kampanyamızın sonuna geldik. iPhone X ile iPhone 8 Plus telefonlarını kıyasladığımız videomuzda bir şanslı kişiye iPhone 8 Plus vereceğimizi duyurmuştuk.

Yayınladığımız hediye videosunda belirttiğimiz kriterleri yerine getiren insanlar arasından bir kişi iPhone 8 Plus’ın sahibi oldu. Bir asil, iki de yedek talihli belirlediğimiz çekilişte, ilk kişiye ulaşılamama durumunda 1. yedeğin hakkı doğacak. Eğer kazanan kişinin mail adresine belirlediğimiz süreçte geri dönüş yapılmazsa, iPhone 8 Plus hakkı 1. yedek kişiye geçecek. Bu durum böyle devam edecek.

Artıway sponsorluğunda hazırladığımız “Hediyeli iPhone 8 Plus Video” Sonuçları

Ferhat Yavaş (Asıl kazanan)

İlkay Yeter (1. Yedek)

Ramazak Aksungur (2.Yedek)

Ferhat Yavaş arkadaşımız bu haberi görüyorsa, Artıway’e üye olduğu e-posta adresini büyük bir hızla açmasını öneriyorum. Şimdiden telefonun sahibini tebrik ediyor, her zaman güzel haberler almasını diliyorum. Ayrıca hatırlatalım, 24 Kasım'da gerçekleşecek Black Friday ve 27 Kasım'da gerçekleşecek Cyber Monday indirim günlerinde yaptığınız alışverişleri Artıway üzerinden yaparsanız çok daha fazla kazanabilirsiniz.