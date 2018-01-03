Monster Laptop Çekilişinin Kazananı Belli Oldu!

Artıway Sponsorluğunda gerçekleşen Monster Abra A5 V11.1 oyuncu dizüstü bilgisayarı çekilişimizin talihlisi belli oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü YouTube kanalımızda yayınladığımız video ile Artıway sponsorluğunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda bir takipçimize iPhone 8, bir takipçimize de Monster Abra A5 V11.1 oyuncu dizüstü bilgisayarı hediye edeceğimizi siz değerli takipçilerimize duyurmuştuk.

Açamadığı herhangi bir oyun olması halinde iade garantisi bulunan Monster Abra A5 V11.1 oyuncu dizüstü bilgisayarının Artıway sponsorluğundaki çekilişi gerçekleşti ve kazanan takipçimiz belli oldu:

Kazanan: Can Kızılhan

Yedek Talihli: Adem Bal

Kazanan takipçimize e-posta yolu ile ulaşılacaktır. Kendisini tebrik ederken dizüstü bilgisayarını iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Bununla birlikte iPhone 8 çekilişimiz 15 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek ve kazanan takipçimiz yine sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Tüm oyunları açabildiğini iddia eden Monster Abra A5 V11.1’in incelemesini ve Artıway sponsorluğundaki çekişimizin detaylarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.