Malum klişe ile başlayalım: Teknoloji gelişiyor! Tamam gelişiyor ama son yıllarda beklenmedik bir hızla yenilikleri de hayatımıza sokuyor. Bu oda ise siz dolaşırken, zeminleri şekilden şekile sokup bir rüya ortamını ayaklarınızın altına getiriyor.

Sanal gerçeklik olgusu aslında bundan çok önce düşünülen ve hayata geçirilmeye çalışılan bir teknolojiydi. Ancak vaktinde Nintendo gibi öncü firmaların yaptığı teknolojiler tutmadı, çünkü insanlar ilgisizdi ve böyle deneyimlere psikolojik olarak hazır değillerdi. Diğer yandan kablosuz teknolojiler ise 2000’li yıllardan sonra çağ atladı.

Artık çoğu insana sanal gerçeklik deneyimi bile yetersiz gelebiliyor. Kafanızda bir gözlük ve kulaklıkla oradan oraya dolaşmak her ne kadar üst düzey deneyimler sunsa da, hiçbir donanım kullanmadan arttırılmış gerçeklik ortamları sayesinde farklı tecrübeler edinmek mümkün. Söz konusu arttırılmış gerçeklik platformları donanım olarak bulunduğunuz mekanı ve çevrenizdeki nesneleri kullanıyor. Tek yapmanız gereken ise bu odadaki gibi içine girmek:

THÉORIZ adlı bir stüdyoda tasarlanan ve inşa edilen oda, kişinin hareketlerini gerçek zamanlı takip ederek, etraftaki zeminleri eğip büküyor. Farklı köşelere konumlandırılmış projektörlerin yansıttığı görüntüler o kadar gerçekçi ki, insan adım atmaya bile çekinir.

Eğer Oculus Rift veya farklı sanal gerçeklik donanımları almak istiyor fakat alamıyorsanız üzülmeyin, bu odada olduğu gibi etrafı eğip büken mükemmel teknolojilerin yaygınlaşmasına çok uzun bir zaman kalmadı.