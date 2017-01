Asus, muhtemelen CES 2017'de tüm dikkatleri üzerine çekecek, son zamanlarda gördüğümüz en enteresan özelliklere sahip bir cihaz ile geliyor.

Qualcomm, Asus açısından bütün sürprizi bozdu dersek yeridir. Dünya devi çipset üreticisi, CES 2017 öncesinde yeni Asus cihazını yanlışlıkla sızdırdı.

Bizim gibi teknoloji seven adamlar açısından her 'telefon sızdırılması' önemlidir, heyecan uyandırır. Fakat bu kez olay başka. Çünkü sızdırılan telefon oldukça özel; ZenFone AR. Telefonu özel kılan en önemli şey ise Tango sistemi barındıran ikinci cihaz oluşu.

Çeşitli sensörler sayesinde mobil cihazın ortamı üç boyutlu modelleştirmesini sağlayan ve bu sayede cihaza analiz ve üç boyutlu tarama imkanı sağlayan Tango, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda da cihazları farklı bir seviyeye çıkarmakta (zaten telefonun adı da ZenFone AR /Augmented Reality).

Snapdragon 821 çipset barındıran telefonda Google'ın Daydream sistemi de yüklü olarak mevcut. Bu özellik, ZenFone AR'ı hem Google'ın arttırılmış gerçeklik hem de sanal gerçeklik platformunu barındıran ilk telefonu yapmakta.

Street View, YouTube, Netflix, HBO ve Hulu gibi Daydream bünyesinde bulunan uygulamaları destekleyen telefon, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Need for Speed, Gunjack 2 ve Lego BrickHeadz oyunları da aynı şekilde desteklemekte.

İşin arttırılmış gerçeklik kısmındaki Tango ile sanal gerçeklik kısmındaki Daydream'in tek bir cihazda bir araya gelmesi gerçekten enteresan bir hamle. Bakalım telefon resmi olarak tanıtıldığında yapabildikleri ile bizleri etkilemeyi başarabilecek mi?