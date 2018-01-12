Yıllarca Google'dan tüketiciler için geliştirilmiş bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü bekleyenlerin rüyasını Vuzix Blade gerçekleştirmeyi planlıyor. CES 2018'de tanıtılan Vuzix Blade, Google Glass'ın aksine tüketici odaklı olarak geliştirildi.

Google Glass’ı muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Belki teknoloji siteleri aracılığı ile fotoğraflarını da görmüş olabilirsiniz. Google, arttırılmış gerçeklik gözlüğünü ilk tanıttığında gelişmiş bir teknolojiyi kullanacağımız için heyecanlanmıştık fakat Google, Google Glass’ı geliştirip tüketicilere sunmak yerine iş odaklı geliştirmeler üzerinde çalıştı ve onu bir kurumsal araca dönüştürdü.

Tüketicilerin hayallerini süsleyen arttırılmış gerçeklik gözlüğü ise bir yazılım geliştirme şirketi olan Vuzix’ten geldi. Şirketin CES 2018’de ziyaretçilere sunduğu Vuzix Blade arttırılmış gerçeklik gözlüğü, neredeyse Google Glass’tan beklediğimiz tüm özelliklere sahip. Mini bir DLP projektörü kullanan cihaz ekranda tam renkli görseller oluşturabiliyor.

Tasarımı ile başlamak gerekirse Vuzix Blade’in üzerinde iyi çalışılmış bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Gözlüğü uzaktan gören bir kişinin normal bir gözlükten ayırt etmesine imkan yok. Yakından gören bir kişi ise yalnızca gözlükten çıkan ışığı ve normalden biraz daha kalın olan çerçeveleri gördüğünde Vuzix Blade’in normal bir gözlük olmadığını anlayabilir.

Bunun dışında Vuzix Blade, herhangi bir yardımcı araç gerektirmeden çalışabilecek tüm donanıma sahiptir. Bu arttırılmış gerçeklik gözlüğünde özelleştirilmiş bir Android sürümünü çalıştıran bir işlemci, 8MP kamera, 4GB depolama alanı, MicroSD kart yuvası, wi-fi bağlantısı ve cihazı kontrol etmek için bir mikrofon ile dokunmatik yüzey bulunuyor.

Vuzix Blade’i kontrol etmekse son derece kolay. Ana ekrana ulaşmak için gözlüğün sağında bulunan dokunmatik yüzeyde iki parmağınızı kaydırın, seçenekler arasında dolaşmak için tek parmağınızı kaydırın ve herhangi bir seçeneği seçmek için dokunmatik yüzeye hafifçe vurun. Bu üstün teknolojiyi kullanmak bu kadar basit.

Ayrıca Vuzix Blade’i akıllı telefonunuzla da eşleştirebilirsiniz. Böylece sesli komutlar ile mesajlarınızı görüntüleyebilir, yol tarifleri alabilir ya da selfie çekimleri yapabilirsiniz. Fakat Vuzix, gözlüğe bir de Alexa sesli asistanı yerleştirmek istiyor. Bu sayede akıllı ev ürünlerinizi gözlük üzerinden sesli komutlar ile yönetebileceksiniz.

Peki böyle bir arttırılmış gerçeklik gözlüğüne sahip olmanın bedeli ne kadar? Şu an için Vuzix Blade’e sahip olmak için 1800 doları (6600 TL) gözden çıkarmanız gerekiyor. Şirket 2018 sonuna kadar fiyatı 1000 dolar (3700 TL) seviyelerine indirmeyi hedefliyor. Fakat 1000 dolar dahi ürünün sıradan bir tüketici ürünü olması için fazlası ile yüksek bir fiyat.