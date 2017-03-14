Arttırılmış Gerçeklik Özelliği ile Şahane iPhone 8 Konsepti

iPhone 8 arttırılmış gerçeklik sistemi ile gelirse nasıl olur?

Özellikle son birkaç aydır Apple merakla beklenen yeni iPhone cihazı iPhone 8'e dair pek çok muhtemelen özellik, yenilik gündeme gelmiş durumda. Ve bu özellikler dolayında konsept videolarının, görsellerinin de sıkça karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

iPhone 8, pek çok yenilik ile gelmesini beklediğimiz bir cihaz. Fakat bu yenilikler içinde kuşkusuz en fazla merak ettiğimiz şey, son zamalarda da sıkça gündeme gelen arttırılmış gerçeklik olayı. Pek çok rakibinin aksine, sanal gerçekliğe dair henüz somut adımlar atmamış olan Apple'ın, asıl sıçrayışı arttırılmış gerçeklik ile, iPhone 8 cihazında yapması bekleniyor.

İşte bu olası özellik ile alakalı, Gabor Balogh isimli bir tasarımcı, işin içine Siri'yi de dahil ederek arttırılmış gerçeklik özelliği bulunan, oldukça şık bir iPhone 8 konsepti hazırlamış. Yine iPhone 8'de olması beklenen ana ekrana gömülü home tuşunun da yer aldığı tasarımda, Siri ile birlikte kullanabileceğiniz arttırılmış gerçeklik sayesinde kameranızın görüntülediği yerden yola çıkarak Siri, size bulunduğunuz yer ve çevresi hakkında bilgi verebiliyor.

Arttırılmış gerçeklik ile birlikte Apple'ın, yeni cihazları için 3D derinlik sensörlü kameralar üzerinde çalıştığı da söylenenler arasında.

Balogh'un konsept çalışmaları gerçekten göz alıcı olmuş. Bakalım Apple, beklenildiği gibi arttırılmış gerçeklik özelliği barındıran bir iPhone ile karşımıza çıkacak mı?