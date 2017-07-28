AR Teknolojisi Alışveriş Alışkanlıklarımızı Değiştirecek

Online alışveriş bir süredir klasik alışveriş tarzını oldukça sekteye uğrattı. E-Ticaret nedeniyle bir çok alışveriş mağazasının işleri yolunda gitmiyor. Fakat görünen o ki arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle birlikte mevcut durum, fiziksel mağaza sahiplerinin daha da aleyhine gelişecek.

Online alışveriş uygulamalarının yaygınlığının alışveriş merkezlerini öldürdüğü gerçeği, hepimizin malumu. Peki ya arttırılmış gerçeklik tarafında durum ne? Bu teknoloji gelecekte satın alma alışkanlıklarımızı değiştirebilir mi?

ASUS ZenFone AR ile yapılan bir incelemeyi aktaracağız. Modelin duyurulmasından bu yana yaklaşık 8 ay geçti. Henüz piyasaya çıkmamış olmakla birlikte iki kat iş yapma kapasitesine sahip bu cihazla ilgilenenler yakında cihazı satın alabilecekler. 5.7-inch büyüklüğündeki telefon hem Tango, hem de Daydream View ile uyumlu.

Cihazın sunumunun yapıldığı bölümde, Google’ın okullara yönelik olarak sunduğu Clasroom ve Slingshot Island gibi uygulamaları da içeren, cihazın yerel artırılmış gerçeklik sunumları bulunuyor. Fakat bunlar arasında en dikkat çekici olan, alış veriş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış iki adet başlangıç istasyonu.

Bunlardan ilki Wayfair adlı mobilya ve ev eşyaları ile ilgili bir online pazar yeri. Telefonunda Tango bulunan herhangi biri bu uygulamanın arttırılmış gerçeklik özelliklerine erişim sağlayabiliyor. Uygulama ile bulunduğunuz ortama göre uyarlanmış dört boyutlu mobilya örneklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda mobilyanın ambalaj kutusunun büyüklüğünü de görebiliyorsunuz.

Sunumu yapılan ikinci uygulama ise BMW’ye ait. Bu uygulama ile BMW i3 ve i5 araçlarının canlandırması yapılabiliyor. Aynı zamanda sanal kontrol paneli üzerindeki tuşları kullanmanıza da imkan veren uygulama ile aracın iç ve dış renklerini değiştirebiliyorsunuz.

Aslına bakarsanız özellikle sınıflarda kullanılan Arttırılmış Gerçekliği göz önünde bulundurduğunuzda, bu uygulamaların yeni olmadıklarını görebilirsiniz. Fakat arttırılmış gerçekliğin online ticarette ne derece yer edineceğini göstermesi açısından oldukça faydalı. Bu teknoloji ile müşteriler ürünü satın almadan önce test etme imkanı bulabilecekler. Üstelik, evlerinden çıkmadan!