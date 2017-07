Bir süredir ilgiyle izlenen Arya Stark, hazırladığı ölüm listesini yakın bir zamanda uygulamaya koyacak görünüyor. Bakalım kimlerin ölümü kendi ecelleriyle olacak, kimlerin Arya'nın elinden.

Arya Stark altı sezonluk süreç boyunca oldukça değişime uğradı. HBO serisinin başlangıcında cesur, soylu bir kız olarak doğan Stark, elbise dikmek yerine kılıçla nasıl savaşacağını öğrenmek istiyordu. Fakat bir süre sonra babasının idamına şahit olunca, Arya her gece tekrarladığ,ı öldürmek istediği kişilerin listesini hazırlamaya başladı.

Arya’nın bir gün patlamaya hazır bir bomba haline geleceğini biliyorduk bir süredir. Ve işte şimdi o an geldi!

Listesinde bulunan bazı kişileri öldüren Arya, bazılarını ise yeterince heyecan verici bulmadığı için listeden kaldırdı.

Şimdi hayatta kalan listedeki diğer isimlere ve neden listede olduklarına bakalım.

Cersei Lannister

Listede bulunma sebebi: Yanlışlıkla Ned Stark’ın babasını ihanetle suçladı ve onu tutuklayarak, King Joffrey’in emirleri doğrultusunda idamına neden oldu.

Durumu: Hayatta, ve Iron Throne’da oturuyor. Westeros’un dev haritasının üzerine oturmuş, bol miktarda şarap içiyor. Zombie Gregor Clegane ve kendi kardeşi Jaime onu koruyorlar fakat, 7. Premierde gördüğümüz kadarıyla Jaime uzun süre onun tarafında yer almayabilir. Yedinci premier sezonunda Arya, King’s Landing’e giderek Cersei’yi öldüreceğini söylüyordu. Bu bağlamda onu öldürmeye teşebbüs edeceğine inanıyoruz.

Illyn Payne

Listede Bulunma Sebebi: Joffrey’in emirlerine uyarak Ned Stark’ı öldürmesi.

Durumu: Hayatta. Uzun süredir onu görmedik. Ama Westeros’un çevresinde hala korkuyla gezinmekte olan listedeki diğer kişiler kadar önemli değil.

Melisandre

Listede bulunma sebebi: Gendry’i ‘Brotherhood Without Banners’tan götürmek.

Durumu: Hayatta ama gerçekten oldukça yaşlı. Jon Snow onu Winterfel’den sürgüne gönderdi. Güneye yönelen Melisandre, Arya’yı son gördüğümüzde Riverlands’teydi. Yollarının çakışacak olması ihtimali yüksek.

Beric Dondarrion

Listede Bulunma Sebebi: Gendry’i Melisandre’ye satmak ve The Hound’u serbest bırakmak.

Durumu: Hayatta ve The Hound’la birlikte White Walkers’la karşılaşmak için kuzeye gidiyor. Arya onu öldürebilir ama belki arkadaşı Thoros of Myr ve Lord of Light’ın sayesinde geri dönebilir.

Thoros of Myr

Listede Bulunma Sebebi: Gendry’i Melisandre’ye satmak ve The Hound’la birlikte Brother Without a Banner’ın arkadaşı Beric Dondarrion’u serbest bırakmak.

Durumu: Hayatta ve The Hound’la birlikte. Arya’nın Beric Dondarrion’u öldürmek için öncelikle Thoros’u öldürmesi gerekiyor.

Polliver

Listede Bulunma Sebebi: Arya’nın kılıcı ‘Needle’ı çalmak ve arkadaşı Lommy’i öldürmek.

Durumu: Ölü. Arya, The Hound’un yardımıyla Needle’ı boğazına sapladı.

Joffrey Baratheon

Listede Bulunma Sebebi: Ned Stark ve Arya’nın arkadaşı Mycah’ın idam fermanlarını neşeyle vermek. Aynı zamanda tam anlamıyla korkunç bir kişilik olmak.

Durumu: Ölü. Littlefinger ve Olenna Tyrell tarafından zehirlendi. Joffrey’in ölümünün tek kötü yanı, bunu Arya’nın yapamamış olması.