Bugün ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla, 2027 yılında teslim edilmek üzere 'elektronik harp sistemi' geliştirileceği açıklandı.

ASELSAN, yaptığı açıklamada projenin detaylarına yer vermedi. Buna göre Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınan iki siparişin, 2027 yılına kadar teslim edilmesi gerekiyor. Yaklaşık 10 senelik bir proje olduğu ve 430 milyon dolar ve 900 milyon TL'lik ciddi rakamlar olduğuna göre projenin önemli bir hamle olması bekleniyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı'na daha önce teslim edilen projeler daha öncesinde; elektronik istihbarat, muhabere istihbarat, radar elektronik destek ve önleyici elektronik harp gibi alanlarda olmuştu. ASELSAN'ın KAP'a bildirdiği açıklamanın tamamı şu şekilde:

"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 900.000.000,- TL ve 430.000.000,- ABD Doları tutarında bir Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında garanti dönemi dahil tüm teslimatlar 2027 yılına kadar tamamlanacaktır."