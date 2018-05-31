Daha önce de duyurduğumuz birçok farklı projesiyle dikkat çeken ASELSAN, bu kez de Mehmetçik'in Askeri Yürüyüş Asistanı'nı (ASYA) yapıyor.

ASELSAN'ın Türk ordusu için özel olarak geliştirdiği ASYA, arazide koşmayı, zıplamayı, tırmanmayı kolaylaştırıyor. Fiziksel yorgunluğu minimuma indiren ASYA sayesinde zorlu koşullarda askerlerimizin direnci de artırılmış oluyor.

Gelen bilgilere göre sistem hem ergonomik, hem hafif hem de sessiz çalışıyor. Şu ana kadar yapılan testlerden başarıyla geçen ASYA, henüz kullanım aşamasında değil. ASELSAN tarafından performans geliştirmeleri devam edilen ASYA, aynı zamanda yer çekiminin ağırlık altında eklemlere uyguladığı baskı ve çekim kuvvetini azaltıyor.

Uzun vadede talep sonrası seri üretime geçmesi beklenen ASYA, gelecekte tüm dünyada arazi koşullarında askerlerin kullanması beklenen 'Exoskeleton' teknolojisiyle de benzerlikler taşıyor.