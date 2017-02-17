ASELSAN’da 2006 ve 2007 yılları arasında yaşanan 5 şüpheli ölüm vakası yaşandı. Bu ölümlerin arkasında ise FETÖ’nün olduğundan şüpheleniliyor.

Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ‘ASELSAN mühendislerinin genç yaşlarda ölmeleri tesadüf değildir’ sözleri üzerine mühendislerden Hüseyin Başbilen’in ailesi harekete geçti.

Bu ölüm zincirinin ilk halkası, 7 Ağustos 2006 yılında meydana geldi. Milli tank projesinin başında bulunan 31 yaşındaki mühendis Hüseyin Başbilen, aracının içerisinde ölü bulunmuştu. Bu mühendisin ölümünü daha sonra 6 ay içerisinde diğer mühendisler Halim Ünsem Ünal, Evrim Yançeken, Burhaneddin Volkan ve Hasan Öksüz takip etmişti. Ölümler, otopsi raporlarına ‘intihar’ olarak kaydedilse de özellikle Başbilen ailesi şüphelerini korumaya devam etti. Zira Hüseyin Başbilen’in hiçbir sorununun olmadığı, ölmeden iki ay önce evlendiği ve mutlu olduğu söyleniyordu.

Aradan geçen zamanın ardından Hüseyin Başbilen’in kuzeni olan Serhat Ramazan Başbilen, dosyanın tekrar açılarak bugüne dek işlem yapan Jandarma kolluk kuvvetinden adli tıp doktorlarına, hakim ve savcılardan bilirkişilere kadar herkesin incelendiğini söyledi. ‘Haklarında FETÖ’ye üye olduklarına dair bir soruşturma var mı, onu inceliyorlar’ diyen Başbilen 11 yıldır olayın peşinde olduklarını, en büyük isteklerinin ise gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.