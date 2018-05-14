ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan Yeni Anlaşma!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi için sözleşme imzalandığını açıklayan ASELSAN, sözleşme tutarının 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar olduğunu belirtti.

Askerî Elektronik Sanayii (ASELSAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesi için 608 milyon 500 bin TL ve 124 milyon 850 bin dolar tutarında bir anlaşma yaptığını duyurdu.

ASELSAN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, tedarik ve geliştirme bileşenleri olan Savunma Amaçlı Haberleşme Sistemi Projesine yönelik toplam bedeli 608.500.000,- TL ve 124.850.000,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

ASELSAN ayrıca ismi açıklanmayan bir ülke ile Muhafız Silah Sistemi ihraç edilmesi için anlaşma imzaladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ‘’Muhafız Silah Sistemi ihracatı yapılan ülkelere bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, bir Güney Asya ülkesinin milli savunma teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşuyla Muhafız Silah Sistemi tedariki sözleşmesi imzalandı.’’ ifadelerine yer verildi.