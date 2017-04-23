Aselsan'ın Elektromanyetik Top Sisteminin İlk Testleri Yapıldı!

Aselsan'dan TSK envanterine düşmanın üzerine saniyede 2,500 metre hızla ateş edebilen yeni sistem.

Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine birbirinden başarılı teknolojik silah sistemleri katmaya devam ediyor. Bu sistemlere son olarak ekleneni ise Elektromanyetik Top Sistemi (EMT).

Saniyede 2 bin ila 2 bin 500 metre hızda, yani ses hızının 6 katını aşan değerde ateşlenebilen EMT, 300 kilometrenin üzerindeki hava araçlarını, balistik füzeleri, ya da benzeri hedefleri vurarak etkisiz hale getirebilmekte.

İlk olarak 2010 yılında temeli atılan, 2014 yılında ise öz kaynak çalışmaları yürütülmeye başlanan EMT ile alakalı olarak Aselsan bir sene sonra yani 2015 yılında, yaptığı başvurudan olumlu sonuç olarak Tübitak'ın desteğini de arkasına almayı başarmıştı. Akıllı mühimmat geliştirilmesi konusunda gerekli tecrübeye sahip olan Aselsan, EMT sistemi için de gerekli olan hipersonik akıllı mühimmatını geliştirerek bu konuda da yurt içinde benzer sistemlerin geliştirilmesine öncülük edecek.

Elektromanyetik Top Sistemi, Darbe Güç Kaynağı, Elektromanyetik Fırlatma Yolu ve temel bileşenlerden oluşmakta. Dünya çapında 'railgun' olarak da bilinen ve ilk testleri gerçekleştirilen sistem, 9-12 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında ilk kez sergilenecek.