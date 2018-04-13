ASELSAN tarafından geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemi NEFER, adı açıklanmayan bir ülkeden ilk prototip üretimi siparişini aldı.

Geliştirdiği birinci sınıf silah sistemleri ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 16 farklı ülkenin envanterini güçlendiren ASELSAN, ürün yelpazesine yeni uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) NEFER'i de ekledi. Yurt dışında gerçekleştirilen testlerden başarıyla geçen NEFER’in prototip üretimi için sözleşme imzalandı.

İlk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (IDEF 2017) görücüye çıkan NEFER, o günden bu yana ASELSAN’ın deneyimli ve üst düzey mühendislerinin yoğun çalışması ile daha da güçlendi, gelişti ve olgunlaştı. Aralık ayında atış testlerine başlayan NEFER’in kalifikasyon testleri de nihayet tamamlandı.

Marifetlerini göstermek için Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında teste çıkan NEFER, gösterdiği performans ile tam not almayı başardı. ASELSAN, adı açıklanmayan bir ülke ile NEFER’in prototip üretimi için sözleşme imzalarken, yeni UKSS’si için de ilk siparişi almış oldu. Gelecek dönemde NEFER için daha fazla ülkeden sipariş alınması bekleniyor.

Tasarlanırken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de ihtiyaçları gözetilen NEFER, hem paletli hem de tekerlekli tüm zırhlı araçlarla birlikte etkin bir şekilde görev yapabiliyor. ASELSAN, NEFER’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de envanterinde bulunması için Savunma Sanayi Müsteşarlığına bir teklif sundu.