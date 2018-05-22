ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre yeni KATMER teknolojisi, çok daha küçük ama daha güçlü radar ve elektronik haberleşme cihazları üretmeyi mümkün kılacak.

Askerî Elektronik Sanayii (ASELSAN), çok katmanlı mikrodalga seramik (KATMER) teknolojisi sayesinde 30 kata kadar üretime izin veren mikrodalga devrelerle, standart yöntemler ile üretilen modüllerden çok daha küçük hacme sahip mikrodalga modülleri oluşturabildiklerini açıkladı.

Tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen KATMER teknolojisi, kazandırdığı hacim sayesinde uydu ve uzay çalışmalarında ciddi avantajlar elde edilmesini sağlıyor. KATMER teknolojisi ile iletim hatları üçüncü boyuta yerleştirilebiliyor ve böylece mikrodalga modüller, harici baskı devre kartlarına ihtiyaç olmadan tasarlanabiliyor.

KATMER teknolojisi, çok sayıda mikrodalga modül içeren radar ve elektronik harp sistemlerinin gücünü kaybetmeden çok daha küçük hacimlerde oluşturulabilmesini sağlıyor. Bu özelliği sayesinde de KATMER, çok fonksiyonlu ve yüksek performanslı askeri ve uzay uygulamalarında etkin şekilde kullanılıyor.

KATMER teknolojisini tanımı ise, ‘Malzemenin iletken hatlar ve geçitlerle işlenerek tabakalar halinde üst üste dizilmesi ve fırınlanması yöntemiyle katmanlı seramik devre oluşturma yöntemi.’ şeklinde yapılıyor. Söz konusu teknoloji sayesinde geniş frekans aralığında elektronik kart ve modül üretimi mümkün oluyor.

Söz konusu teknolojiye dünya üzerinde çok az sayıda ülke sahip. ASELSAN sayesinde artık Türkiye de kara, hava, deniz ve uzay platformları için geliştirilen radar, elektronik harp ve uydu sistemleri için tasarlanan mikrodalga modüllerini KATMER teknolojisi ile sızdırmaz yapıda ve yüksek güvenilirlikle askeri ve uzay standartlarına uygun üretebilecek.