Türk Mühendislerin Gururlandıran GOLED Ekran Başarısı

ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen Grafen Tabanlı OLED ekranlar, uluslararası otoriteler tarafından takdir toplamayı başardı.

Türkiye, askeri kokpit göstergelerinde kullanılan ve ihraç lisansı da bulunan LCD ekranlarla ilgili sağlamlaştırma altyapısıyla ekran modüllerinin geliştirilmesi ve prototip üretimi çalışmalarına devam ederken Savunma Sanayii Başkanlığı, ‘Ekran Teknolojileri’ alanındaki ilk projesi olan ELMAS Projesi’ni hayata geçirdi.

ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-NUM) ortak çalışmasıyla sürdürülen ELMAS Projesi kapsamında Türkiye'de ilk defa OLED ekranlar ve grafen malzeme sentezi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik altyapı kuruldu. Bu da askeri standartlarda, arka ışığa ihtiyaç duymaksızın çalışabilen ilk monokrom minyatür ekranlar tasarlanarak üretilmesine ve ilgili OLED ekran geliştirme süreçlerinin tamamen özgün bir şekilde oluşturulmasına imkan sağladı.

ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi’nde üretilen Grafen Tabanlı OLED Ekran, bizzat Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmet Kaya tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Eurodisplay Konferansı’nde tanıtıldı. Proje, konferans katılımcılarının büyük ilgisiyle karşılaşırken Journal of the Society for Information Display dergisi tarafından da makale yazılmak üzere davet aldı.

Geliştirilen ekranlar şu ana kadar geliştirilmiş en yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranlar olarak kayıtlara geçti. Geliştirilen ekranlarda bulunan grafen tabanlı OLED aygıtlar Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde geliştirilirken, sürücü devre elektroniği de ASELSAN'da üretildi. ELMAS Projesi'ni önemli kılan en önemli etken, OLED ekranlarda kullanılan ve standart anot malzemesi olan indiyum kalay oksit (ITO) yerine esnek ekranlarda ve giyilebilir teknoloji uygulamalarında kilit rol oynaması beklenen grafen kullanılması.