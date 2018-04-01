ASELSAN Tarafından Üretilen Yerli Silahımız NEFER Tanıtıldı

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı.

Türk savunma sanayinin lider şirketi olan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm kullanıcı ve müşterilerine özgün ürünler sunabilmek için yoğun olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Bu bağlamda gelen bilgilere göre ASELSEAN, uzaktan komutalı silah sisteminin en yeni üyesi NEFER'i Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında denedi ve NEFER sınavı başarı ile geçti.

NEFER’e yetkililerden tam not

Müşteri testlerini başarı ile tamamlayan yerli silahımız, isabetli atışları ile yetkilerden tam not aldı. Konu hakkında Twitter sayfasında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NEFER’in atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldığını tüm takipcilerine bildirdi.

Antitank füzeleri de takılabiliyor

Batı ve Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği NEFER silah sistemi üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silah bulunduruyor. Bunların yanı sıra NEFER, hafifliği ve düşük silüetiyle de silah piyasasında ilk olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi projelerin yoğun mühendislik hesaplamaları için teknolojik altyapısını güçlendirdi. TUSAŞ, son dönemde Türk savunma ve havacılık sanayisi açısından üstlendiği önemli projeler başta olmak üzere yürütülen çalışmaların aerodinamik, aeroakustik, yapısal ve beka analizleri gibi yoğun mühendislik hesaplamalarında kullanılmak üzere yeni Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi kurdu.

Yüksek bir belleğe sahip

Sistem sayesinde, mühendislik ve bilim alanındaki karmaşık problemler akıllı bilgisayarlar ile çözülüyor. Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi olarak adlandırılan akıllı bilgisayarlarda güçlü işlemciler içeren sunucu sistemleri, düşük gecikmeli ve yüksek hızlı özel ağ altyapısı kullanılarak bir bütün halinde çalışılabiliyor. Sistem, toplamda 10 binin üzerinde işlemci çekirdeğine ve 120 bin gigabayt belleğe sahip halde bulunuyor.

Uzun süreli testler sonucunda özel olarak tasarlanan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi'nde grafik işlemci destekli sunucuların yanında verilerin saklanması için bin terabayt’lık yüksek hızlı depolama birimleri de bulunuyor.

TUSAŞ'ın çeşitli projelerinde yapılan mühendislik analizleri, söz konusu yeni sistem kullanılarak geçmişe göre çok daha kısa sürelerde, daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirilebilecek.

Bugüne kadar 14 ülkede 2 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü NEFER'i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Peki gelişmeler hakkında sizin yorumunuz nedir? NEFER’i nasıl buldunuz?