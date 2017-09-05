ASELSAN’ın Yeni Elektromanyetik Top Sistemi: TUFAN

ASELSAN, dünyada şu an ar-ge aşamasında bulunan elektromanyetik mühimmat fırlatma teknolojisini geliştirmeye başladı.

Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN, klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.

Şu an test aşamasında olan Elektromanyetik Fırlatma (EMF) sistemi, konvansiyonel patlama-gaz basınçlı fırlatma sistemlerine göre daha avantajlı olmasının ve menzilin daha da yükselmesinin yanında sürtünmenin sınırlı olması sebebiyle silah sisteminin de ömrünü uzatıyor.

Elektromanyetik Fırlatma (EMF) sistemi dışında Elektromanyetik Top (EMT) Sistemleri alanında yürütülen çalışmaların da bu alanda dünya genelinde yapılan çalışmalar içerisinde önemli bir yerde bulunduğunu belirten ASELSAN yetkilileri, şu aralar Railgun olarak da bilinen EMT sistemlerinin geliştirilmesine odaklanmış durumda. 2014 yılında öz kaynaklarıyla, 2015 yılında ise TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteğiyle sürdürülen EMT Sistemleri geliştirme çalışmaları sayesinde ASELSAN, TSK’nın kimyasal patlayıcı kullanan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkin sistemlere sahip olmasını sağlayacak.

Testlerinin 2017 yılında da sürdürüleceği söylenen EMT sistemiyle saniyede 2500 metre hız ile hava aracı ya da balistik füzeler gibi hedeflerin vurulabileceği belirtiliyor.