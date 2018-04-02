ASELSAN, askerleri savaş hattından uzaklaştırıp daha güvenli yerlerde savaşmalarını sağlayan yeni SARP’lar üretiyor.

ASELSAN, askeri savunma alanında birbirinden farklı aletler üretiyor. Bu aletler arasında en ünlüsü ise SARP’lar. Tank, taktik zırhlı kara aracı ve sabit tesislerin korunması amacıyla üretilen SARP’ın üretimi son hızda devam ederken, şu ana kadar 1350 adet üretildiği açıklandı.

Birbirinden farklı konfigürasyonu bulunan SARP’ın yaklaşık 1000 tanesi yurt içinde kullanılırken, 350 kadarı da yurt dışına satıldı. Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesine ait bir savunma sistemi olan SARP, son dönemde ülkemiz başta olmak üzere pek çok alanda tercih edilmeye başladı. Kara ve deniz platformlarına entegre edilebilen bu sistemler, her türlü çevre koşulunda kullanılabiliyor.

Şu anda ülkemiz başta olmak üzere 16 ülkede kullanılan UKSS sistemleri, ASELSAN ve birkaç firmanın önderliğinde şekilleniyor. UKSS’ler, otomatik hedef takip ve tespit sistemleri ile kullanıcının hareketlerini kolaylıkla takip edebilir ve yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale gelmesini sağlayabilir.

Kusursuza yakın keşif yeteneğini yüksek atış gücüyle bir araya getiren SARP, atış yapan kişiye olabildiğince fazla yetki veriyor ve bu süreçte insanları güvende tutuyor. SARP, üretim aşamasındayken birbirinden farklı versiyonlarla çıkıyor. SARP’ta Rus yapımı 12,7 milimetre NSV makineli tüfek takılabilen SARP-NSV, iki silahın aynı anda takılabildiği SARP-DUAL ve lazer güdümlü anti tank füzesi ve lazer güdümleyicinin bulunduğu SARP-Anti Tank gibi pek çok versiyon bulunuyor.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ağır hasar gücü sağlayan SARP’ları en hızlı şekilde üretmeye devam ediyor. Aylık 150 adet SARP üretebilen Aselsan, bu üretim aşamasında farklı silahlar kullanarak SARP’ı şekillendiriyor.

SARP-L ve SARP-ZAFER Geliyor

Hisar Hava Savunma Sistemi’nden güç alan SARP-L isimli bir versiyonun da sonuna gelindi. SARP-L, düşük geri tepme oranına sahip hafif silahlar için geliştirildi. SARP-ZAFER sistemi sayesinde zırhlı aracın üzerindeki mühimmat dışarı çıkılmadan değiştirilecek. Yeni silahların çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlaması bekleniyor.