ASELSAN, Yeni Silah Sistemi ile Ses Hızının 9 Katı Hıza Eriş

Konya'da Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'nin atış testlerini gerçekleştiren ASELSAN, yeni silah sistemi ile mühimmatı ses hızının 9 katı hızla fırlatarak hız rekoru kırdı.

Elektromanyetik fırlatma alanında 2014 yılından bu yana çalışmalar yürüten Askerî Elektronik Sanayii (ASELSAN), geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) bu çalışmalarının neticesi olan Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni tanıtmıştı. ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre Tufan, mühimmatını saniyede 2000-2500 metre hızla yani ses hızından 6 kat daha hızlı fırlatabiliyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de katılımı ile Konya-Karapınar'da atış testleri gerçekleştirilen Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, ASELSAN’ın oldukça mütevazı açıklamalarda bulunduğunu ortaya çıkardı. Mühimmatını saniyede 3000 metre hızla fırlatan Tufan, ses hızının 6 değil 9 katına çıkarak rekor kırdı. Bu hız, mühimmatın standart barutlu silahların 3 katı hızına çıktığını gösteriyor.

Elektromanyetik fırlatma sistemlerinde mühimmatlar, standart silahlara göre çok daha yüksek hızla fırlatılıyor. Bu da silahların çok daha uzun menzilli olmasının yolunu açıyor. Elektromanyetik fırlatma sistemleri, geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor ki bu nedenle Türkiye dışında ABD, Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkeler de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.