Bakan Müezzinoğlu, Yeni Asgari Ücreti Açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte yaptığı toplantıda yen asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. Buna göre 104 TL zam yapıldığını belirten Müezzinoğlu, brüt ücretin 1777 TL 50 kuruş, net ücretin ise 1404 TL 6 kuruş olduğunu açıkladı.

Komisyonda olabildiğince ortak karar vermeye çalıştıklarını söyleyen Müezzinoğlu, üçlü imza için çok fazla uğraştıklarını fakat işçi kesiminin imzasını alamadıkları için çok üzgün olduğunu söyledi. Yeni ücretin yılın tamamı için belirlendiğini söyleyen Müezzinoğlu, asgari ücrete yaptıkları zammın %8’lik bir artık olduğunu kaydetti.

Twitter'da ise genel olarak zammın çok az olduğuna dair yorumlar yapıldı.