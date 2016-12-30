Asgari Ücretten Sonra AGİ ve İşsizlik Maaşları da Arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün asgari ücretlere getirilen zammı açıklamış, yeni ücretin 1404 TL olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bugün ise Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve işsizlik maaşlarına yapılan zamlar da açıklandı.
Bakan Müezzinoğlu, Yeni Asgari Ücreti Açıkladı!
En düşük işsizlik maaşı 659 TL’den 710 TL’ye yükseltildi. Önümüzdeki yıldan itibaren bekar bir çalışana ödenecek AGİ tutarı 133 TL olarak belirlendi. AGİ ile ilgili belirlenen diğer rakamlar ise sırasıyla şu şekilde:
Evli ve eşi çalışmayana 159 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocukluya 179 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocukluya 199 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocukluya 213 TL
Evli ve eşi çalışmayan 4 çocukluya 226 TL
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