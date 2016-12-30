Asgari Ücretten Sonra AGİ ve İşsizlik Maaşları da Arttı

Asgari ücretin 1404 TL olmasından sonra yeni AGİ ve işsizlik maaşları da açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün asgari ücretlere getirilen zammı açıklamış, yeni ücretin 1404 TL olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bugün ise Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve işsizlik maaşlarına yapılan zamlar da açıklandı.

En düşük işsizlik maaşı 659 TL’den 710 TL’ye yükseltildi. Önümüzdeki yıldan itibaren bekar bir çalışana ödenecek AGİ tutarı 133 TL olarak belirlendi. AGİ ile ilgili belirlenen diğer rakamlar ise sırasıyla şu şekilde:

Evli ve eşi çalışmayana 159 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocukluya 179 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocukluya 199 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocukluya 213 TL

Evli ve eşi çalışmayan 4 çocukluya 226 TL