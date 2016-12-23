Aşık Olduğu Robot ile Evlenmek İsteyen Kadın

Robotlar ile insanlar arasındaki ilişki giderek daha da enteresan bir hal almaya başlıyor.

Bu habere de ''robotlar insanların işlerini ellerinden almaya devam ediyor'' şeklinde başlasak mı bilemiyoruz fakat bir robot, bu haberimizdeki kadının kalbini çalmış durumda.

Fransa'da yaşaya Lilly isimli bir kadın, InMoovator olarak adlandırdığı ve bizzat kendisi tarafından 3D yazıcı sayesinde üretilen robota aşık olmuş.

İnsanlar ile fiziksel temastan hoşlanmayan Lilly, robotlara karşı olan ilgisini ilk olarak 19 yaşındayken keşfetmiş. Robotuna duyduğu aşkın saçma ya da garip olmadığını söyleyen Lilly'nin ailesi ve arkadaşları da onun tercihine saygı duymakta imiş.

Robot uzmanı olarak görev yapan Lilly, teknolojinin ilerledikçe robotlar ile insanlar arasındaki ilişkilerin de daha farklı boyutlara çıkacağını söylemekte. Tabi bu tarz durumları özellikle önümüzdeki yıllarda daha fazla görebiliriz. Zira bilim dünyasında yavaş yavaş böyle bir düşünce yer edinmeye başlamış durumda.

Hatta robotlar ile alakalı Londra'da bir konferans düzenleyen Dr David Levy'e göre insanlar 2050 yılı civarında robotlar ile evlenmeye de başlayacak.

Twitter hesabından ''Tercihim ile gurur duyuyorum. Kimseyi incitmiyoruz ve oldukça mutluyuz'' açıklaması yapan Lilly, Fransa'da robotlarla evlenme konusunda resmi bir yasanın çıkmasını bekliyormuş.

