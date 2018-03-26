İzmirli Ceylan, MIT'ye %100 Bursla Kabul Edildi!

İzmir Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan Ceylan Ceylan, elde ettiği başarılar ile dünyanın en önemli üniversitesi olan MIT'ye %100 burslu olarak kabul edildi.

Daha önce elde etmiş olduğu başarılar ile büyük bir bilim insanı olacağını çoktan kanıtlamış olan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ceylan Ceylan, dünyanın en saygın üniversitesi olarak kabul gören ve daha önce pek çok Nobel ödüllü bilim insanı yetiştirmiş olan Massachusetts Institute of Technology’ye (MIT) %100 burslu olarak kabul edildi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), eğitim ve araştırma konusunda sunduğu olanakların çeşitliliği, ayrıca uluslararası platformda elde ettiği başarılar ile kendini ‘en iyi’ olarak kabul ettirmiş bir üniversite. Ücretsiz çevrimiçi eğitim platformu Khan Academy kurucusu Sal Khan, Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin, General Motors CEO'su Alfred Sloan, oyuncu James Wood ve fizikçi Richard Feynman gibi büyük isimler MIT’den mezun olmuştur.

Ceylan Ceylan ise geçtiğimiz yıl Asya’da düzenlenen Mendeleyev Kimya Olimpiyatları’nda gümüş madalya, Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda ise altın madalya kazanarak yaklaşan başarının sinyallerini vermişti. Genç Ceylan ayrıca TÜBİTAK’ın bilim olimpiyatlarında da bir bronz bir de altın madalya kazanmıştı.

MIT eğitimi sonrasında Türkiye’ye döneceğini belirten Ceylan, gelecek hedefleri hakkında da, ‘’Bizleri yetiştiren, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. MIT'de alacağım eğitimle bilime katkı sunacak çalışmalar içerisinde yer almak için her şeyi yapacağım. Umarım bir gün ben de Aziz Sancar gibi kimya alanında ülkeme Nobel ödülü kazandırırım.’' dedi.