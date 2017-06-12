ABD’nin Kansas eyaletinde gerçekleşen silahlı soygun sebebiyle 19 yıl hapse mahkum edilen bir adam, kendisine tıpatıp benzeyen şüpheli bir adamın bulunmasının ardından serbest bırakıldı.

17 yıl önce hapse mahkum edilen Richard Anthony Jones, yalnızca görgü tanıklarının ifadeleriyle teşhis edilmesi sonucu hapse gönderilmişti. Daha sonra kendisine ikizi kadar benzeyen başka bir adamın bulunmasının ardından yeterli kanıtların da bulunamaması sebebiyle Jones, boş yere yattığı 17 yılın ardından serbest bırakıldı.

1999 yılında Kansas’taki bir soygun esnasında orada bulunması sebebiyle yakalanarak suçlu bulunan Jones, yaptığı tüm temyiz başvurularının reddedildiğini söyleyerek el mahkum, hapis cezasını çekmek zorunda kaldığını söyledi. Olayın açığa çıkması ise tam bir film senaryosunu andırıyordu.

Jones’un hapis yattığı yerde bulunan diğer mahkumlar, bir gün kendisine Ricky isminde bir adama ne kadar çok benzediğini söylemişler. Hatta ikisinin ilk isimleri de aynıymış. Ricky’nin fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından tüm taşlar yerine oturmuş oldu.

Olayın duyulmasının ardından devreye giren avukatları, Jones’ın olayın gerçekleştiği sırada kız arkadaşı ve ailesiyle birlikte olduğunu beyan etti. Jones’a benzeyen Ricky ise çıkarıldığı duruşmada suç işlemediğini belirterek iddiaları reddetti.