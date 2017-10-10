Nikon’un Makro Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı!

43'üncüsü düzenlenen Nikon'un Makro Fotoğraf Yarışması'nı kazananlar belli oldu. Kazananlar arasında bir de Türk bulunuyor!

Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Nikon Small World Photomicrography yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmayı kazanlar arasında bir de Türk bulunuyor.

Yarışmaya 88 farklı ülkeden 2.000 üzerinden karenin katıldığı açıklandı. Mikroskobik çekimlerin yarıştığı yarışmada yer alan fotoğraflara şöyle bir göz attığımız da ise, bambaşka bir sanat ile karşı karşıya kalıyoruz.

Hepsi birbirinden muazzam olan fotoğrafların arasından birinciliğin Dr. Bram van den Broek’ne ait olduğu açıklandı. Keratin araştırmaları sırasında çektiği fotoğrafla birinciliği kazanan Broek, doğrusu muhteşem bir işe imza atmış.

Yarışmanın mansiyon ödülü kısmında ise Emre Alagöz damgasını vurdu. Örümceğin mikroskobik çekimiyle oldukça başarılı bir iş çıkartan Alagöz, Nikon’un yarışmasında ödül alan tek Türk olarak göğsümüzü kabarttı. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Aşağıdan diğer ödül alan mikro fotoğrafları inceyebilirsiniz.

Emre Alagöz

Tracy Scott

CsabaPinter

Levon Biss

Terasa Zgoda

Jean Marc Babalian

Havi Sarfaty

Harald Andersen

Ryo Egewa

David Johnston

Christian Gautier

Dean Lerman