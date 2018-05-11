Aşırı Alkol Tüketiminin Karaciğeri Düşürdüğü Korkunç Durum!

Tıp uzmanları, alkol tüketiminin biyolojimize etkisi hakkında sık sık bizleri uyarıyorlar, ancak bazen görmek, duymaktan daha etkili olabiliyor. Bir televizyon programında gösterilen tamamen gerçek bu karaciğerlerin birisi alkol tüketen, diğeri ise tüketmeyen birinden alındı.

Alkol tüketimi yüksek miktarda ve belirli bir düzende ilerlerse, insan vücudu bu durumun etkisini hissetmeye başlar. Zamanla zarar gören iç organlar, kişiyi geri dönülemez bir yola doğru sürükler. Vücudunuzun içini görememek, onu alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara mahkum etmek için sizi avutmasın.

ABD’de yayınlanan Dr. Drew’s Life Changers isimli televizyon programındaki konulardan birisi de alkol bağımlılığıydı. Programın sunucusu Dr. Drew’s Pinsky, biri sağlıklı diğeri alkolik insana ait olan iki karaciğeri stüdyoya getirdi.

Videoda açılan ilk karaciğer sağlıklı olan, diğeriyse alkolik bir bedenden çıkartılan zarar görmüş karaciğer:

Sağlıklı olan karaciğerin diğerine nazaran daha muazzam göründüğü ve doğal yapısını koruduğu görülüyor. Ayrıca renkleri de son derece sağlıklı olduğunu gösteriyor. Alkolik bir bedenden alınan diğer karaciğer ise gri, dağınık ve işlevsiz bir organa dönüşmüş durumda.

Karaciğer, vücuda giren alkolü parçalamakla sorumludur, ancak sürekli çalışmak ve alkol parçalamak zorunda kalırsa işin rengi değişir. Aşırı tüketim karaciğer içinde toksinlerin birikmesine yol açar ve hücreleri zarar görmeye devam eder. Gittikçe sertleşmeye devam eden karaciğer, doğal olan kırmızı rengini kaybeder.

Karaciğer çökmeye başladıkça insan dersinin rengi sararıp solmaya başlar, karın içinde büyük sıvı birikimleri yaşanır. Sonraki aşamada artık hasta olan alkol bağımlısı birey, hepatik ensefalopati adı verilen bir tür beyin hasarı bile yaşayabilir. Bu hastalığa da alkol kaynaklı siroz adı verilir. Her yıl yüz binlerce insa,n fark etmeden alkolün pençesine düşüyor.

Kadınlar, erkeklere nazaran alkol kaynaklı siroz hastalığına yakalanma riski daha fazla olan bireylerdir. Çünkü midelerinde alkolü metabolize eden dehidrogenaz isimli enzim, erkeklere göre daha az salgılanır.