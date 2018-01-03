Birazdan okuyacağınız haber ve göreceğiniz fotoğraflar, “öncesi ve sonrası” akımının tarihine geçecek nitelikte. Yaşadıkları kilo probleminden şikayet edip kendilerini spora veren 4 kişilik Çinli aile, sosyal medyanın göz bebeği oldu. Ayrıca her şey tamamlandığında 5 kişi olmuşlardı.

Kilo vermek, sıkıntıların boyutu arttıkça zorlaşır. Zihinsel olarak kişinin kendini ikna etmesi süreciyle başlayan çileli dönemler, ancak inanç ve sabırla atlatılabilir. Elbette işin bu kısmı sadece bireysel boyutundan ibaret. Şimdi sizlere kilo sorunu yaşayan her kişiye örnek olan bir aileyi sunacağız.

32 yaşındaki Çinli fotoğrafçı Jesse, kilo sorunlarından dolayı şikayetçiydi ve aynı durumun ailesinde de olduğunu görünce birlikte hareket etmeye karar verdi. Aile bireylerini bir araya getirip 6 aylık bir sürece ikna eden Jesse, belki de kariyerinin en sıcak karelerini bu şekilde kaydedebildi.

Jesse’nin eşi bu zorlu sürecin başında hamileydi:

Sırayla: Jesse'nin annesi, eşi, kendisi ve babası.

Babası küçük bir bambu fabrikası işleten Jesse’nin ebeveynleri, genç çiftin bu inanılmaz yolcuğuna destek vermek istedi:

Jesse ve babası

Aile bireyleriyle birlikte ortak sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmanın, hayata duydukları tutkuyu pekiştireceğini düşünmüştü:

Jesse'nin anne ve babası

Profesyonel fotoğrafçı, ilk etapta sadece basit bir yürüyüş programıyla başladıklarını söylüyor:

Gün geçtikçe daha çok egzersiz yapmaya başlayan aile, her 10 günde bir vücutlarındaki değişimi analiz etmeye başladı:

10 Mart 2017’den 30 Eylül 2017’ye kadar planladıkları süreç ailenin bir yaşam tarzı haline gelmeye başladı:

Zaman içinde Jesse, ilk çocuğunun sahibi oldu ve belki de ailesi için mükemmel bir dönüşüm programının mimarı haline geldi:

Muhteşemsiniz: