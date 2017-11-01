Aşırı Şeker Tüketiminin Vücuda ve Beyne Şok Edici Zararları!

Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları, şeker tüketiminin insan vücudu ve beyni üzerindeki geri dönülemez etkisine dair bir araştırma yaptı. Sonuçlar, her insanın bilmesi ve asla unutmaması gereken cinsten. Bütün şekerleri rafa kaldırmak ya da çöpe atmak isteyebilirsiniz.

Şeker Araştırma Vakfı olarak adlandırılan bir gıda endüstrisi grubu 1960'ların sonunda, şeker ve kalp rahatsızlığı arasındaki bağlantıları çürütmeleri için üç Harvard araştırmacısına bugünün değeriyle 50 bin doların üzerinde para ödedi. O günlerden günümüze kadar uzayan tartışmalar şu an adil bir şekilde devam ediyor.

O dönem Harvard araştırmacılarının yayınladığı sözde bilimsel rapor, insanların yağlı gıdalar tüketmelerinin, şekerli gıdalar yemelerinin sağlığa zararlı olmadığı konusunda gıda endüstrisini ikna etti. Başta Amerikalıların ardından da bütün dünyanın beslenme alışkanlığı değişti. Günümüzün en kitlesel sağlık sorunlarından birisi olan obezite işte bu şekilde ortaya çıktı.

Modern bilim sayesinde ve adilene kurumların da desteğiyle artık şekerin insana ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz.

Çok fazla şeker tüketmek insülin direnci yaratmaya başlar ve bu durum şeker hastalığına davetiye çıkartır. İnsülin direnci olan kişiler ömür boyu ağır diyet programları uygularlar:

Araştırmalar aşırı şeker ve yağ tüketiminin, beynimizde hafızadan sorumlu birimleri güçsüzleştirdiğini ortaya koydu. Yani şeker hafızamızı zayıflatıyor:

Meyve ve sebzelerden oluşan sağlıklı bir diyet ile doğal şekerler dışında şeker almadan gün içindeki enerji ihtiyacımız karşılanabilir:

Aşırı şeker tüketimi; pankreas kanseri, gut ve böbrek hastalığı gibi bir dizi hastalıklara neden olur:

Şekerdeki fruktoz, karaciğer tarafından metabolize edilir. Bu yüzden çok fazla şeker karaciğerinizi yorar ve karaciğer hastalıkları kapınızı çalar:

Ağzınızdaki bakterilerin ana besin kaynağı şekerdir. Şekerli dişlerinizi ne kadar fırçalasanız bir o kadar mine kaybı yaşarsınız. Diş çürüklerinin ana nedeni şekerdir:

Fazla şeker alımı, düzenli olarak egzersiz yapanlarda bile kilo artışıyla anlaşılabilir. Şekerin kötü etkilerini spor yaparak yok edemezsiniz:

Araştırmalar, şeker ile yüksek kan basıncı ve kalp hastalıları arasında endişe verici bir bağlantı olduğunu göstermiştir:

Kısaca şekerli gıdalar tüketirken bir daha düşünmek ve doğal kaynaklar dışında şeker tüketmemek gerekiyor.