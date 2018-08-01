Kuzey Kutup Dairesi'nde Resmen Plaj Havası Yaşanıyor

Kuzey Kutup Dairesi’nde bu hafta 32 santigrat dereceye varan sıcaklıklar gözlemlendi. Bahsettiğimiz yerde normalde buzulların sabit kalması, kutup ayılarının yaşaması gerekiyor. Tarihi rekorun nedenlerine ve olası sonuçlarına değiniyoruz.

Kuzey Kutup Dairesi’nin sadece 550 kilometre içerisinde olan Norveç’in Banak bölgesi, 30 Temmuz’da ülkemizdeki sahilleri aratmadı. Avrupa meteoroloji sahasında yer alan bölge, tespitlere göre birkaç derece birden ısındı.

Bu yaz Kuzey Yarım Küre’de kaydedilen rekor sıcaklıklar, genel olarak küresel iklim değişimlerinin bir etkisi olarak ortaya çıktılar. İklim bilimciler, son 40 yıl içerisinde sıcaklıkların ciddi derece arttığını belirtiyorlar. Endişelendiren konu ise yükselen sıcaklıklardan dolayı kutup bölgelerinin tehdit altına olması.



Kuzey Kutup Dairesi'nde bulunan yerlerden ortalama sıcaklıklar

Söz konusu tarihi sıcaklığın kaydedildiği Norveç’in Banak bölgesinde yaz mevsimi 2 ila 3 ay kadar sürer. Genel olarak Kuzey Avrupa’daki sıcaklıklar, olması gerekenden 8 ila 13 santigrat derece daha fazla durumda. Örneğin İngiltere’de termometreler 39 dereceyi gösterdi. Bilim insanlarına göre yaz sonuna kadar ekstra sıcaklıklar etkisini hissettirmeye devam edecek.

"Kuzey Kutup Dairesi'nde bir başka gün"

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ve geçtiğimiz hafta acı bir felaketle sonuçlanan Yunanistan’da yaşanan yangınlar, dolaylı olarak küresel iklim değişikliklerine de bağlılar.

Uzmanlar, yükselen sıcaklıkların daha ciddi sonuçlara neden olmasını bekliyor, yetkilileri önlem almaya davet ediyorlar.