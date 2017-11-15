Hulk'ın bile kaldıramadığı Marvel'ın eskiden en güçlü objeleri arasında gösterilen Mjolnir'i alet çantası olarak kullanmak ister miydiniz?

Thor’un son filminde Mjolnir’in Hela’nın ellerinde parçalandığını gördük. Bu zamana kadar Thor’un yıldırım atmaktan uçmaya kadar pek çok şeyi yapmasını sağlayan Mjolnir, bundan sonra bizlerin elinde tam takım alet çantası olacak.

Evinizin en güzel aksesuarlarından birisi olacak Thor’un çekici, içerisini açtığınızda sizlere geniş bir alet çantası hizmeti verecek. Bu çantadaki malzemelerle evinizdeki küçük sıkıntıları kolaylıkla giderebileceksiniz.

Toplamda 100 dolar değerindeki Mjolnir takım çantası, tasarım açısından gerçekten muazzam görünüyor. Çantanın sopa kısmının ucunda gerçekten bir çekiç olması ince bir detayken, içini açtığınızda toplamda 44 parçadan oluşan alet çantası birçok konuda işinizi halletmenizi sağlayacak.

Çantanın içerisinde 10 metrelik bir çelik şeritli metre, ingiliz anahtarı, yuvalar, dişli mandallı tornavida, katlanır bir bıçak ve aynı zamanda çantanın sapı olan bir çekiç olacak şekilde toplamda 44 parça bulunuyor.

Eğer siz de yeni bir alet çantası arıyor ancak aynı zamanda eviniz için güzel bir dekorasyon eşyası düşünüyorsanız, bu çantalar tam size göre olacak demektir.