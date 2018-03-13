Asırlık Ördek Yumurtasıyla Tanışın: Pidan

Pidan veya 'Century Eggs' adıyla bilinen bu yumurtalar, neredeyse 1000 yıllık gibi görünse de, işin aslı çok daha farklı. Bu yumurtaların üretildiği yer ise ilginç yemekler denince akla ilk gelen yer; elbette Çin.

'Century Eggs' yani 'asırlık yumurtalar' veya 'pidan' olarak adlandırılan bu yiyecek, ördek yumurtalarının alkali olarak fermente edilmesi sonucunda oluşuyor. Yeşil-siyah görüntüsü dışında, koku olarak da yeterince iğrenç olan bu yumurtalar, çok eski bir tarihe sahip.

Yaklaşık 500 yıl önce Çinli bir köylü, küçük bir bataklıkta birkaç ördek yumurtası bulur. Yumurtaların çok eskiden kalmış olduğunu bile bile tadına bakan Çinli, ilginç bir şekilde çok beğenir ve evde aynısını yapmayı kafasına koyar. Tabii anlatılan bu hikaye, çok büyük ihtimalle tamamen yalandan ibaret.

Çinliler tarafından oldukça sevilen bu yiyecek, fermantasyon yöntemiyle üretiliyor. Fermantasyon yöntemi, günümüzde birçok yiyecekte kullanılsa da 'pidan'da işler biraz daha farklı. Birkaç günde yoğurt mayalamaya benzemeyen 'pidan' fermantasyonu, tam 6 ay sürüyor. Asırlık olarak adlandırılmasının sebebi ise, görüntü itibariyle yüzyıllardır var olan bir yumurta gibi görünmesi. Asırlık yumurtaların fermantasyonunun nasıl gerçekleştiği hakkında meraklı olanları şöyle alalım:

Tuz, kireç, taze odun külü ve çaydan oluşan karışıma bırakılan yumurtalar, uzun bir fermantasyon sürecinin ardından jöle kıvamında hiç hoş olmayan bir görüntüye kavuşuyor. Tam anlamıyla "çürüyen" yumurtalar yaşlı Çinliler tarafından oldukça sevilse de, gençler tarafından artık tercih edilmiyor. Kötü koku yayan ve bu kadar kötü görüntüye sahip bir yumurtayı kim neden üretir, neden yemek ister, anlamak çok güç. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çinlilerin garip yemeklerinden biri olan 'asırlık yumurta' veya 'pidan' hakkında görüşleriniz neler?