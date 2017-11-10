Askeri Düzeyde Koruma Sağlayan VPN Hizmeti: Nord VPN

Eğer, internette gezerken üst düzey bir koruma arıyorsanız, Nord VPN bu ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Günümüzde internete her şeyimizi yüklüyoruz. Haliyle bu yüklemenin bedeli ağır olabiliyor. Bazı kötü niyetli insanlar, güvensiz bilgisayarlara kolaylıkla girerek, çeşitli fidye ve benzeri yazılımlarla insanları tehdit edebiliyorlar. Bunun haricinde internet, insanların takip edilebileceği alanlar halini aldı. Bunun bilincinde olan insanlar, internette gezerken bile gizli kalmaya özen gösteriyorlar.

İnternette gizli kalmanın yolu ise VPN uygulamalarından geçiyor. Birbirinden farklı pek çok VPN programı olsa da, bunların hepsi ne yazık ki tam haliyle güvenlik sağlamıyor. Bugün sizlere duyuracağımız VPN uygulaması ise gizliliği kendisine ana konu bellemiş bir şirketin çözümü.

Çevrimiçi olarak “askeri düzeyde” koruma sağlayan ve bununla birlikte herhangi bir kısıtlama olmadan tüm sitelere girmenizi olanak tanıyan Nord VPN, ülkemiz gibi siber yönden zayıf kalmış ülkelerde gizli kalmanıza olanak tanıyor.

Zorunlu veri saklama kanunlarının bulunmadığı Panama’da yer alan sunucular sayesinde, verilerinizi hiçbir şekilde kaydetmeme garantisi veren Nord VPN, sunduğu kaliteli hizmet sayesinde kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

Nord VPN’in Artıları

Kurması ve kullanması çok kolay.

60’dan fazla ülkede 1000’den fazla sunucu(ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İzlanda, Man Adası, İsrail, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre ve daha fazlası)

Yüksek hızda altyapı desteği sayesinde, internet hızınızda büyük kayıplar yaşamadan erişim sağlayabilirsiniz.

5 Protokol(OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, IKEv2)

6 eşzamanlı bağlantı desteği

Çoklu platform hizmeti(Windows, Mac OS, iOS, Linux ve Android)

Sertifika kimlik doğrulaması için 2048 bitlik şifreleme desteği

30 gün boyunca para iade garantisi

7/24 canlı sohbet ve E-Posta desteği

3000’den fazla ücretsiz vekil sunucu desteği

Otomatik kapatma anahtarı

Ücretsiz deneme sürümü

Nord VPN Uyumluluğu

2008 yılından beri BT güvenlik sektöründe faaliyet gösteren küresel pazar odaklı bir uygulama olan Nord VPN, hemen hemen her platformda desteklenir ve bu platformlar için çeşitli protokol destekleri sunar.

Nord VPN, Windows XP, Vista, 7, 8,10 ve Mac OS X’de, PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN, ve IKEv2 protokollerini sunar. iOS kullanıcılarına PPTP, L2TP, OpenVPN ve IKEv2 desteğini sunarken, Android kullanıcıları OpenVPN, PPTP ve L2TP protokollerinden faydalanabilirler. Linux kullanıcılarına baktığımızda ise PPTP ve OpenVPN protokolleri yer alır.

Protokoller ve Şifreleme

Nord VPN, toplamda 5 protokol sunuyor. Bu 5 protokol sayesinde üst düzey bir şifreleme sağlanabiliyor. 2048 bitlik bir şifreleme ile gelen Nord VPN, Double VPN ile çift AES-256-CBC şifrelemesi ile gizliliğini korur.

Fiyatlandırma

Diğer VPN hizmetlerinde olduğu gibi Nord VPN de ücretsiz abonelik şartıyla indirilebilir. Eğer abonman üyelik alırsanız, yukarıda bahsettiğimiz ve bahsetmeyi unuttuğumuz tüm özelliklerle birlikte tam pakete aylık 11,95 dolar karşılığında erişebilirsiniz. Eğer bu hizmeti yıllık olarak almak isterseniz, 69 dolar(aylık 5,75 dolar) ücret ödemeniz yeterli oluyor.

Bu paketle birlikte 6 cihazınıza birden sınırsız erişim imkanı sağlayabiliyorsunuz. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi birden fazla cihazımızın olduğu bir dönemde bu tarz bir hizmet şart olmaya başladı. VPN hizmetinin fiyatı biraz fazla gibi gözükse de, bu düzeyde bir güvenlik için son derece uygun olduğunu söylemek gerekiyor. Eğer böyle bir hizmete ihtiyacınız varsa uygulamanın resmi web sayfası üzerinden hizmete abone olabilirsiniz. Şirket ödemeyi, kredi kartı, PayPal, Webmoney ve Bitcoin üzerinden kabul ediyor.

Geri Ödeme

NordVPN, ilk üç gün ücretsiz deneme imkanı sunduğu gibi, 30 günlük para iade imkanı da sunuyor. Bu sayede hizmetten memnun kalmadığınız zaman kolaylıkla paranızı geri alabiliyorsunuz.

Nord VPN’e Ulaşın

Nord VPN’e hemen ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayarak uygulamanın resmi Web sayfasına gidebilirsiniz. Ayrıca, uygulamayı mobil platformlardan indirmek için:

iOS

Android