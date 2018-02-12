Askeri Operasyonlar İçin Özel Bir Keşif Robotu Geliştirildi

Hava şartları fark etmeksizin her koşulda ve arazide gözetleme kabiliyetine sahip bir robot geliştirildi.

Askeri operasyonlarda düşmanla ilgili keşif bilgisi birçok kişinin hayatını kurtarabilir. Bu nedenle insan hayatını kurtarmak ve askerlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla milyonlarca doları aşan yatırımlar yapılmaktadır.

Bu yatırımlarla geliştirilen “Guardbot” isimli keşif robotu elverişli özellikleriyle oldukça dikkat çekici. Guardbot kum, kar ve çamur gibi olumsuz yüzey şartlarına sahip arazilerde hiç takılmadan ilerleyebiliyor.

Keşif robotunun en önemli özelliklerinden biriyse suyun içerisinde de hareket edebiliyor olması. Iki farklı kamera, mikrofon ve GPS donanımlarına sahip olan robot, uzaktan kumanda veya uydu üzerinden kontrol edilebiliyor.

Muhtemelen gelecekteki operasyonlarda ordu tarafından kullanılacak robot, 12 santimetreye kadar küçüklüğe sahip boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra 2 metre kadar büyüklüğe de sahip olan boyut seçeneklerine sahip keşif robotunun ortalama şarj süresi 25 saat civarında. Guardbot henüz hala geliştirilme aşamasında ve tamamlandığında maliyeti 100 bin dolar civarına yaklaşacak. Peki, siz Guardbot hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.