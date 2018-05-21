Askeri Sınıf Dayanıklılığa Sahip LG Q7, Q7+ ve Q7α Tanıtıldı!

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Dayanıklılığı ve kompakt tasarımı ile ön plana çıkan LG Q7, Q7+ ve Q7α resmi olarak tanıtıldı. Fiyatları henüz açıklanmayan cihazlar, özellikleri ile göz dolduruyor.

LG’nin geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu Q serisinin yeni üyeleri LG Q7, Q7+ ve Q7α tanıtıldı. Tamamı 5.5 inç Full HD+ ekrana sahip olan cihazlardan en üst model olan LG Q7+ 4GB RAM’e ve 64GB dahili depolama alanına sahipken daha uygun fiyatlı modeller olan LG Q7 ve Q7α 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanına sahip.
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Tüm modeller dayanıklılıklarının ispatı olarak askeri sınıf MIL-STD 810G sertifikasına, suya ve toza karşı dirençleri için de IP68 sertifikasına sahip. Tüm modeller portre modu, QLens, Hi-Fi ses kalitesi, DTS:X 3D Surround Sound özelliklerine sahipken, üst model olan LG Q7+ ek olarak Hi-Fi Quad DAC özelliğine de sahip.

LG Q7, Q7+ ve Q7α Özellikler

  • 5.5 inç 18:9 FHD+ (2160x1080 piksel) FullVision 442ppi Ekran
  • 1.5GHz sekiz çekirdekli/1.8 GHz sekiz çekirdekli İşlemci
  • 3GB RAM, 32GB depolama ( LG Q7 ve Q7α için), 4GB RAM, 64GB depolama (LG Q7+ için)
  • Tüm cihazlar 2TB’a kadar microSD desteğine sahip.
  • Android 8.0 Oreo İşletim Sistemi
  • IP68 ve MIL-STD 810G sertifikası
  • Hızlı şarj destekli 3000mAh batarya
  • 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS / GLONASS, USB Type-C 2.0
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Aurora siyahı, fas mavisi ve lavanta moru renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan cihazlar, önümüzdeki aydan itibaren önce Avrupa’da sonra da Amerika ve Asya’da satışa çıkacak. Cihazların fiyatlandırılması ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/253217/lg-q7-specifications-features-q7-plus-q7-alpha.html
Etiketler: LG Q7, LG Q7+, LG Q7α
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