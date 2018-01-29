Spor Uygulamaları, Askeri Üslerin Gizliliğini Tehdit Ediyor

Büyük gizlilikle yürütülmesi gereken bazı askeri çalışmalar, akıllı telefonlara yüklenebilen sağlık ve spor uygulamalarıyla tehdit altına girdi. Harita üzerinde konum bilgilerini analiz eden uygulamalar, gizli askeri üslerin haritalarını açığa çıkartıyorlar.

Fitness, spor ve sağlık için kişisel verilerimizi toparlamaya yarayan onlarca farklı uygulama var. Bu uygulamaların büyük kısmı güvenilir bir kaynak tarafından üretilseler de o kadar da güvenli olmayabilirler. Üstelik bu güven problemi sadece 1 kişiyi değil, koca bir orduyu ya da bir devleti ilgilendirebilir.

Kabul edelim ki her ülkenin dünya ile paylaşmak istemediği gizli askeri üsleri vardır. Buralarda yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşılmaz ve hatta bu bölgeler, harita uygulamaları üzerinde bulanık bir şekilde gösterilirler. Ancak askeri personelin akıllı telefonuna yüklü bir spor uygulaması, bu gizli bölgenin haritası hakkında bilgi verebiliyor.

Yukarıdaki harita, Strava isimli bir uygulamadan alındı. Bu uygulamada kullanıcılar, dilerlerse kat ettikleri güzergahları anlık olarak arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. İlk bakışta sporu sosyalleştirmek adına güzel bir adım, ancak yukarıdaki haritanın gizli askeri üslerden birisi olabileceğini düşününce işin rengi değişiyor.

UCA analisti Nathan Ruser, Strava'nın halka açık etkinlik haritası sisteminin, Afganistan ve Suriye'deki Amerikan üsleri, Falkland Adaları'ndaki İngiltere ait Mount Pleasant hava üssü, Somali'deki şüpheli bir CIA üssü dahil olmak üzere hassas bölgelerdeki askeri alanların detaylı haritalarını söylüyor. Muhtemelen bu liste epey kabarık.

Söz konusu yerlerin varlığı zaten biliniyor ve iş sızıntı yapmaya geldiğinde mobil uygulamadan veri toplamaktan daha kolay yollar da var. Ancak kötü niyetli oluşumlara, bölgeleri sokak sokak tanıma fırsatı sunuyorlar. Örneğin Afganistan’daki faaliyet verilerinin, askeri konvoy ve araçların devriye gezdiği bölgeleri gösterdiği söyleniyor. Yani uğrak olmayan ve askerin ulaşmadığı bölgeler rahatça anlaşılıyor.

Strava ve diğer spor uygulamalarında, konum verilerini anlık olarak paylaşma seçeneğini kapatabilirsiniz. Birçok insan, özel ve hassas verilerin bu şekilde paylaşılması ile ortaya çıkabilecek tehditleri ya anlamıyor ya da görmezden geliyor.