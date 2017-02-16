"Aslan Kral" Filminin Karakterleri GTA V Evreninde!

GTA V’e son olarak gelen The Lion King modu, Disney’in sevilen animasyon filmindeki karakterleri oyuna getiriyor. Ancak çocukların çok sevdiği bu karakterler, GTA V evrenine uyum sağlamakta hiç zorluk çekmiyor gibi görünüyor.

GTA V’in piyasaya sürülüşünün üstünden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Ancak bütün bu zaman dilimi boyunca oyuncuların oyuna olan ilgisi hiç azalmadı. Tabii ki, bunda Rockstar Games’in GTA Online için sürekli yeni güncellemeler yayınlaması ve böylece oyunu hep güncel tutması etkili oldu. GTA V heyecanının hala devam ediyor olmasının bir diğer nedeni de sürekli olarak yayınlanan modlar. Oyun için neredeyse her gün yeni bir mod yayınlanıyor desek yanlış olmaz sanırım.

GTA V için bugüne dek birçok ilginç mod yayınlandı. Şimdi bu modların arasına bir yenisi eklendi. GTA V’e gelen bu yeni modun ismi “The Lion King”, yani “Aslan Kral”. Tabii ki, Disney’in 1994 yılında gösterime giren sevilen animasyon filmi The Lion King’ten bahsediyoruz. İşte bu mod, o filmdeki karakterleri oyuna getiriyor. Ancak söz konusu GTA V olunca çocukların bu çok sevdiği karakterlerin tam bir suç makinesine dönüşüp şehri birbirine katması da kaçınılmaz oluyor.