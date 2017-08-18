Aslanların Bile Kedi Gibi Kaçtığı Su Aygırlarının Gücü!

Doğanın gerçek kralı olan su aygırının, aslanla giriştiği inanılmaz mücadele saniye saniye görüntülendi.

Doğal yaşamın krallarının aslanlar olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu görüntüleri izledikten sonra aslanların krallıktan çok uzak olduğunu göreceksiniz. En yırtıcı canlı olarak bilinen aslanlara bile anında diz çöktüren su aygırları, önlerine ne çıkarsa yok edebiliyor. Ağzını açınca aslan gibi hayvanların kafasını olduğu gibi içine alabilen su aygırları, ülkemizde pek yırtıcı kimliği ile bilinmese de doğal yaşamda birçok canlıya kan kusturuyor.

Kenya’nın Maasai Mara kentinde ortaya çıkan son görüntülerde karnı acıkmış bir aslan, su aygırına yaklaşıyor. Bunun farkına varan su aygırı aslana unutamayacağı bir ders vererek, boyutu düşünüldüğünde çok hızlı hareketlerle aslanı yakalıyor ve aslanın kafasını ağzının içine alıyor.

Korkudan kediye dönen aslan da su aygırının ağzından kurtulur kurtulmaz kaçmaya başlıyor. Aslına bakılırsa su aygırının saldırgan tavır gösterdiği tek yer burası değil. Başta aslanla su aygırının mücadelesi olacak şekilde gergedandan insana kadar pek çok canlı türüyle giriştiği mücadelede su aygırının aşırı güçlü yanını görebilirsiniz.