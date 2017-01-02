Aslında Gerçek Hayatta da Varolan 10 Pokemon!

Pokemonlar, PokemonGo ile gündelik hayatımıza girdi. Peki bazı Pokemonların, gerçek hayatta varolan hayvanlardan esinlenilerek çizildiğini biliyor muydunuz?

Pokemon Go (Android - iOS) uygulamasıyla dünya çapında tekrar popüleritesini arttıran Pokemonlar, birçok kişinin günlük hayatında haşır neşir olduğu yaratıklar. Caddelerden sokaklara, mahalle aralarından meydanlara birçok yerde pokemonlarla karşılaşabilirsiniz. Peki bu yaratıkların birçoğunun aslında gerçek hayattan esinlenildiğini biliyor muydunuz? İşte 10 Pokemon ve esinlenilen 10 canlı!

1-Drowsy - Baku (Malezya Tapiri)

2-Pikachu - Pika Faresi

3-Magikarp - Sarı Kayabalığı

4-Emolga - Uçan Sincap

5-Poliwag - İribaş

6-Caterpie - Tırtıl

7-Venusaur - Rafflesia arnoldii

8-Victreebell - Sürahi Çiçeği

9-Luvdisc - Öpüşen Gurami

10-Bulbasaur - Kurbağa



