Gameloft’un uzun süredir beklenen yeni oyunu Asphalt 9: Legends, iOS’a özel yayınlandı. Oyunun yakında Android platformuna da çıkması bekleniyor.

Mobil oyunlar, bilgisayar oyunlarının grafik kalitesine yavaş yavaş yetişmeye başladı. Snapdragon 845 gibi üst düzey yonga setleri ile masaüstü performansında yaklaşmaya başlayan işlemci güçleri, Asphalt gibi oyun serilerine de daha çok imkan tanımaya devam ediyor.

Gameloft’un ünlü oyun serisi Asphalt’ın yeni oyunu Asphalt 9: Legends, iOS platformu için yayınlandı. Asphalt 8: Airborne’un devamı niteliğinde olan oyun, şu anda yalnızca Filipinler’de indirme için aktif edildi. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra oyunun dünya genelinde yayınlanması bekleniyor.

5 yıldan beri mobil platformların en ünlü yarış oyunlarından olan Asphalt serisi, aynı zamanda tüm zamanların en çok indirilen oyun serilerinden birisi. Ücretsiz olarak yayınlanan oyun, HDR görüntü teknikleriyle, günümüz modern grafik bilgisayar oyunu kalitesine sahip durumda. 1.4 GB’lık bir depolama alanı isteyen Asphalt 9’da, önceki oyunların aksine yeni bir kontrol şeması olan “TOUCH DRIVE” özelliğini eklendi. Gerçek zamanlı olarak 8 oyuncuya kadar destek veren Asphalt 9, çok yakında Android için de yayınlanacak.

Eğer siz de Asphalt 9’a şu anda erişmek istiyorsanız, cihazın ülke veya bölgesini Filipinler’le değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan oyunu indirebilir ve daha sonrasında cihazı tekrar Türkiye hesabınıza getirebilirsiniz. Asphalt 9: Legends’ı iOS 8.0 ve üzeri tüm cihazlarda oynayabilirsiniz.