Asphalt Sokak Yarışı, Ücretsiz Olarak Yayınlandı!

Asphalt Sokak Yarışı, Android ve iOS kullanıcıları için yayınlandı. Asphalt serisinin en son oyunu olarak çıkan Sokak yarışı, dinamik drag yarışları ile oyunculara keyifli anlar sunmayı hedefliyor.

Drag yarışlarını sevenlere müjde. Mobil oyunların sevilen firmalarından Gameloft, yeni bir drag yarışı temalı oyun piyasaya sundu. Araba yarışı oyunu ile ilgilenen birçok kişinin yakından takip ettiği Asphalt serisine yeni bir oyun olarak katılan Asphalt Sokak Yarışı, 4 kişiye kadar çok oyunculu drag yarışları yapmanızı sağlıyor.

Gameloft’un diğer oyunları gibi konsol kalitesinde grafikleri ile dikkat çeken Asphalt Sokak Yarışı, 3 farklı şehirde geçiyor. Yarışlar New York, Paris ve Hong Kong’un muhteşem manzaralarında yapılıyor. Yapacağınız yarışlarda ortaya belirli bir miktar para koyabileceğiniz gibi kendinize güveniyorsanız, bizzat arabanızı ortaya bırakabilirsiniz. Bu bahis görüntüleri ile bizlere Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmini hatırlattı.

Normal drag yarışlarının tek düzeliğinden çok iyi bir şekilde sıyrılan Asphalt Sokak Yarışı, özellikle bahis seçeneği ile çok sevilecekmiş gibi duruyor.

Hava şartlarının her an değişebildiği bir atmosferde geçen oyun, hava şartlarına göre zemin şartlarını da etkiliyor. O yüzden nitroya basarken hava şartlarını da göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.

Oyunda çok fazla araba seçeneği sunuluyor. Eski tip Muscle’lardan süper lüks arabalara kadar bir sürü araba sunan Asphalt Sokak Yarışı, tüm bu arabaları lisanslı bir şekilde sunuyor.

Android ve iOS platformuna ücretsiz olarak indirebileceğiniz Asphalt Sokak Yarışı’nda arabanızı her alanda özelleştirebilecek ve daha güçlü rakiplerle karşılaşma fırsatı bulabileceksiniz. Eğer oyunu hemen indirmek istiyorsanız, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.