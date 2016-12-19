Asrın Kapışması: Faraday Future, Tesla, Ferrari ve Bentley'e Karşı!

Son dönemlerin en popüler araçlarından olan Faraday Future, Tesla, Ferrari ve Bentley ile kapışıyor!

Son dönemlerde otomobil sektörünün gözdesi ve geleceğin otomobillerini yaptığı söylenen Faraday Future, gerçekten harika işler çıkarıyor. Şu anda prototip aşamasında olan bir otomobile de sahip olan FF, bu aracın ne kadar sağlam olacağını da bir drag yarışı serisi ile gösteriyor.

Direkt olarak rakibi diyebileceğimiz Tesla Model X P100D, Bentley Bentayga ve Ferrari 488 GTB ile kapışan Faraday Future'ın bu konsept aracı, özellikle Model X ile kapışma anında ne kadar seri bir otomobil olacağının sinyalini veriyor. Ludicrous modunda 2.9sn'de 100km hıza çıkabilen Model X P100D'yi ve diğer iki aracı net bir şekilde tokatlayan FF'in prototipi, kendisine olan merak durumunu da iyice arttırmış oldu.

Aslında merak ettiğim durum ise FF'in neden Model X'i seçtiği. Büyük ihtimalle Model X'in rakibi olacak olan bu prototip, FF'e göre yine Ludicrous Modu'nda 2.5sn'de 100km hıza çıkan Model S P100D versiyonuna göre biraz ağır kalıyor sanırım. Ancak bu aracın daha prototip olduğunu da unutmamak gerek. Neyse, biz en iyisi bir videoya geçip bu efsane kapışmaları görelim;