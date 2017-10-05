Assasin's Creed Origins'den 30 Dakikalık Oynanış Videosu

27 Ekim'de satışa sunulacak olan ve serinin hayranlarının oldukça beklediği Assasin's Creed'in yeni oyunu "Assasins Creed Origins"in 4K olarak 30 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

Assasin's Creed serisinin hayranlarının, uzun bir süredir beklediği ve Playstation 4, Xbox One ve Windows Bilgisayarlar için çıkarılacak olan Assasin's Creed Origins'in çıkış tarihi olan 27 Ekim 2017 tarihine oldukça az kalmış durumda. Platformların market uygulamalarından ve Ubisoft Store üzerinden satın alınabilecek olan oyunla ilgili en çok merak edilen şey oyun içinin nasıl olacağıydı.

Sonunda oldukça beklenen oyunun 4K çözünürlüğünde 30 dakikalık bir oynanış videosu geldi. Antik Mısır'da geçen oyunun bu sefer Assasin's Creed'in kuruluş dönemlerinde geçeceği biliniyordu. Önceki oyunlarda serinin hayranları tarafından düşüşü oldukça net görülebilen oyun serisini, bakalım Origins kurtarabilecek mi? Neyse çok fazla uzatmadan sizi Polygon'un yayınladığı 30 dakikalık oynanış videosuna alalım.

Oynanış videosu böyle dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu an ön siparişte olan Assasin's Creed Origins'i beğendiniz mi? Çıktığında alıp oynamayı düşünüyor musunuz ve oyun serinin kurtarıcı olabilecek mi? Lütfen yorumlarda yazın. Ayrıca oyunun ön sipariş sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.