Secret Agent Serisinin Yaratıcısı Senin Maceran Ekibinden Pokemon GO’ya Yerli Rakip: Assassin GO

Secret Agent serisiyle mobil oyunculuğa farklı bir soluk getiren Senin Maceran ekibi Pokemon GO’ya rakip olacak ve oldukça eğlenceli bir oyun olan Assassin GO’yu çıkardı.

Android ve iOS dünyasında oldukça popüler olan ve gerçek videolarla desteklenen oyun şekliyle dikkat çeken Secret Agent serisinin yaratıcısı Senin Maceran ekibi yepyeni oyunuyla geri dönüyor.

Geçtiğimiz sene tüm dünyada fazlasıyla ilgi gören Pokemon GO içi yerli bir alternatif üreten ekip Assassin GO adını verdikleri oyunuyla gerçek hayatta herkesi birer savaşçı karaktere büründürüyor.

Yukarıda görebileceğiniz video ile oldukça güzel bir hikaye yaratan ekip, kurgusal bir 3. Dünya Savaşı sonrası 2085 yılında geçiyor. Timechip adı verilen ve oyunun merkezindeki çipin temel alındığı oyunda devletler tarafından size yerleştirildiği varsayılan bu çipin hackerlar tarafından ele geçilmesi ve sadece 30 gün süre verilmesiyle meşhur In Time filmine de gönderme yapan oyunda Timechipler arasında tıpkı In Time filminde olduğu gibi zaman transferi de yapabileceksiniz. Hayatta kalmak için başka oyuncuların zamanını çalmanız gereken Assassin GO, Pokemon GO’ya göre çok daha heyecanlı ve eğlenceli olacağa benziyor.

Yaşadığınız şehrin sokaklarında dolaşarak, diğer oyuncuları oyun içinde yer alan çeşitli silahlar ile vurmaya çalıştığınız oyunda, güvenliği de kesinlikle elden bırakmamanız gerekiyor. Tecrübe kazanmanız ve aynı zamanda aldığınız puanlarla karakterinizi geliştirebildiğiniz Assassin GO, bu sayede daha üst seviye silahlara veya zırhlara sahip olup, diğer oyuncular karşısında avantaj elde edebilmenize olanak tanıyor.

Ayrıca bir lider tablosuna ve aylık turnuvalar ile daha eğlenceli hale gelecek oyunu aşağıdaki bağlantılardan Android ve iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.