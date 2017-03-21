Assassin's Creed: Empire'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Herkesin merakla beklediği yeni Assassin's Creed oyununun çıkış tarihi ve harita büyüklüğü sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre harita, Assassin's Creed Black Flag'den bile büyük olacakmış.

Ubisoft’un oyunlarını az çok takip ettiyseniz, firmanın bir dönemde oyunlara karşı ilgisini yitirdiğini görmüş olmanız gerekir. Özellikle, oyun hikayeleri konusunda hep daha kötüye giden oyunların ardından, Watch Dogs gibi yalan reklamlar yaparak, kullanıcıları kandırdığı olaylar da bulunuyor. Bütün bu olaylar, efsane oyunlar çıkartan Ubisoft’a olan güveni kırmış ve oyuncuların Ubisoft oyunlarına karşı çekimser davranmasına sebep olmuştu.

Bütün bu olaylar yaşandıktan sonra, Ubisoft’ta yeni birisi mi işe alındı yoksa başka bir durum söz konusu mu bilmiyorum ancak radikal kararlar alınmaya başlandı. Normalde her sene çıkarılan ve iyice özensiz bir hale bürünmeye başlayan Assassin’s Creed serisine ara verdiklerini açıklayan Ubisoft, hamlelerini değiştirmiş ve elinde olmayan hiçbir şeyi, oyunculara varmış gibi göstermeye çalışmasını kesmişti.

Assassin’s Creed’in kullandığı bütün oyun motorunu ve oyunu baştan geliştireceğini açıklayan Ubisoft, yeni oyunun çıkış tarihi konusunda açıklama yapmamıştı. Daha önce çıkardığı oyunların grafik ve oynanabilirlik bütünlüğü, yeni nesilde çok sırıttığı için sıfırdan geliştireceği açıklanan Assassin’s Creed’de sızdırılan bilgilere göre, 2017’nin son çeyreğinde çıkması bekleniyor. Oyun bu sefer, günümüze yaklaşmayı bırakıyor ve Ezio’nun bile arkasına gidiyor. İlk Assassin’s Creed oyununun başkarakteri Altair’in atasını kontrol etmeyi beklediğimiz yeni oyun, Mısır ve Yunanistan’da geçecek. Assassin’s Creed: Empire ismi ile çıkacak oyunun yeni bir üçlemenin ilk ayağı olacağı belirtildi. Yani, daha önce Ezio karakterinde oynadığımız gibi 3 oyunluk bir seri olacak. Ayrıca, oyunun haritasının en geniş Assassin’s Creed haritası olacağı konuşuluyor.

Oyun hakkında bilgilerin E3 2017’de geleceğine büyük ölçüde inanıyorum. E3 2017 için çok fazla oyun biriktiği bir gerçek. Kolay kolay unutulmayacak bir fuar bizleri bekliyor.