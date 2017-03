Geçtiğimiz yıl vizyona giren Assassin's Creed filminin ardından, şimdi de oyunun dizisi üzerinde çalışılıyor.

Ubisoft, Assasin's Creed'in televizyon dizisi üzerinde çalışıldığını resmi olarak doğruladı. Geçtiğimiz günlerde bir Ask Me Anything (AMA) oturumunda Assassin's Creed İçerik Yöneticisi Aymar Azaizia, projeyle ilgili Assassin's Creed severinin sorusuna yanıt verdi ve şirketin diziyi hazırlamakta olduğunu söyledi.

Dizide hangi suikastçiye odaklanılacağı ya da geçmiş suikastçilerle herhangi bir bağlantı olup olmayacağı hakkında ayrıntı vermekten kaçınan Azaizia, dizinin film gibi olması için çalıştıklarını ve şirketin gurur duyacağı bir proje oluşturmak için gerekli zamanı harcadığını ifade etti.

Sevenlerin merak ettiği bir başka nokta ise, dizinin hangi TV platformu üzerinden yayınlanacağı. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot geçtiğimiz yıl Netflix ile bir görüşme yaptıklarını söylemişti fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Yine de bu haber bile bizi heyecanlandırmaya yetti.

Özellikle aksiyon olarak oldukça başarılı ancak hikaye olarak -filmin kısa süresinden dolayı- cılız kalan Assassin's Creed filmi, bu sefer dizi olarak karşımıza gelecek olması gerçekten harika olacaktır. Hele bir de Altair ve Ezio gibi iki büyük Assassin'in hikayesine odaklanma durumu olursa o dizinin şimdiden rekorlar kıracağını söyleyebiliriz.