Assassin's Creed, Gizemli Mısır Düşmanlarını Açığa Çıkarıyor

Mısır ve Roma'da geçecek Assassin's Creed'in yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda pek çok detay yer alırken, kötü karakterlerin ağırlıklı olduğunu gördük.

Assassin’s Creed ilk çıktığı yıllarda Altair ve ardından Ezio’nun hikayesini anlatmıştı. Özellikle Ezio’nun hikayesi bugün bile efsaneler arasında yer alırken, son yıllarda çıkan Assassin’s Creed’lerde hepten bir düşüş yaşanıyordu. Bu olaya bir dur demek isteyen Ubisoft, geçen yıl yeni bir oyun çıkarmayarak oyun için uzunca bir süre hazırlanmaya karar verdi.

27 Ekim’de PS4, Xbox One ve PC için yayınlanacak Assassin’s Creed Origins’de bu uzun uğraşın eseri olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlanan son fragmanı ile birlikte daha çok beklenti yaratan oyun Antik Roma ve Mısır’da geçerken, bu dönemde yaşayan sayısız ünlü isme de yer verecek.

Yayınlanan Ancients of Order fragmanı ile birlikte oyunda göreceğimiz kötü karakterleri ve şehirler hakkında yeni içerikler gördük. Oyunun Mısır bölgesini fazlasıyla görmüştük, ancak bu fragmanla birlikte Roma tarafını da görmeye başladık. Savaş gemileri ve çok daha fazlasını sunacak Assassin’s Creed, 27 Ekim’de PS4, Xbox One ve PC için satışa sunulacak.

Peki, siz bu sene çıkacak Assassin’s Creed oyunundan umutlu musunuz? Önceki yıllarda umutların çok fazla yitirildiğini biliyorum, ancak bu seferki farklı gibi gözüküyor. Yorumlarınızı bekliyorum.